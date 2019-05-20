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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Ранее стало известно, что Google приостановила бизнес-контакты с компанией после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список
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© EPA-EFE/DAVID CHANG

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

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"Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", - говорится в заявлении. "Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", - отмечается в сообщении.

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