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Работа сервисов Альфа-банка восстановлена после сбоя

Ранее пользователи мобильного приложения банка не могли войти в систему, а некоторые клиенты наблюдали сбой всех сервисов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сервисы Альфа-банка заработали в штатном режиме после сбоя, наблюдавшегося 20 мая, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"В данный момент все сервисы Альфа-банка полностью доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении банка.

На сайте кредитной организации отмечалось, что пик сбоев был зафиксирован около 10:30 мск. 64% пользователей мобильного приложения банка не могут войти в систему, 19% клиентов банка наблюдали сбой всех сервисов, 15% клиентов не могли совершить платеж со счета.

Ранее Альфа-банк заявлял о сбоях 25, 29 и 30 апреля. Тогда наибольшее число клиентов столкнулись со сложностями при денежных переводах.

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