Источник: в ЕК предложили Киеву в кратчайшие сроки возобновить переговоры с РФ по газу

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, находящийся в Киеве на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, предложил руководству Украины в кратчайшие сроки провести новую министерскую трехстороннюю встречу с Россией и ЕС по газу для обсуждения будущего газового транзита в Европу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник европейский источник.

"Зампредседателя [Еврокомиссии Марош] Шефчович проводит в Киеве встречи с представителями команды нового президента и с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он предложил рассмотреть проведение в кратчайшие сроки новой трехсторонней министерской встречи по газу для обсуждения вопросов транзита после 2019 года [когда истечет действующий контракт с "Газпромом"]", - сообщил собеседник агентства.

Европейский чиновник подчеркнул, что в Брюсселе "понимают сложности предстоящего после объявления внеочередных парламентских выборов политического цикла на Украине, однако считают решение вопроса транзита газа неотложным". "Допустить даже кратковременного прерывания транзита газа через Украину в 2020 году ввиду отсутствия нового контракта с "Газпромом" нельзя, поскольку его перезапуск может оказаться невозможным, если Россия сможет поставлять 100% закантрактованных объемов [газа] в Европу по новым маршрутам в обход Украины", - заявил он.

Он подчеркнул, что институты ЕС готовы оказывать "максимальную поддержку сохранению украинского транзита газа, однако они выступают лишь как посредники, а потому им необходима заинтересованность в переговорах и готовность к компромиссам обеих сторон".

Газовые переговоры

21 января в Брюсселе прошла последняя трехсторонняя министерская встреча в Брюсселе по транзиту российского газа через территорию Украины с участием России, Украины и Еврокомиссии. Результатов она не принесла. Киев получил предложения о продолжении транзита газа из РФ после 2019 года сразу и от российской, и от европейской сторон. Как заявили представители украинской делегации, предложение России просто продлить действующий контракт Украину не устраивает, а предложение Еврокомиссии в Киеве намерены изучить.

В январе стороны объявили о намерении продолжить переговоры в мае после завершения президентских выборов на Украине.

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