Около 20 компаний из РФ заключили контракты на поставку онкопрепаратов в клиники Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Около 20 российских поставщиков и производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний заключили с Москвой контракты на поставку инновационных препаратов для профильных клиник по итогам первых аукционов, объявленных в апреле. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Москва с 1 апреля этого года первой в России начала внедрять новые федеральные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний. За счет этого перехода медицинские учреждения Москвы получили возможность самостоятельно закупать инновационные онкопрепараты.

"В рамках этой программы с середины апреля 2019 года стартовали масштабные закупки. В настоящее время состоялось около 70 аукционов на поставку инновационных препаратов на общую сумму более 5 млрд рублей. По итогам первого пула закупочных процедур Москва заключила договоры с 20 российскими поставщиками и производителями", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что для участия в электронных аукционах на поставку онкопрепаратов адресные приглашения получили около 400 производителей и поставщиков из разных регионов России.

"Для удобства потенциальных участников работает специальный интернет-ресурс, который позволяет оперативно получать информацию о новых объявленных процедурах на поставку онкопрепаратов, задавать возникающие вопросы заказчикам через форму обратной связи. Это особенно важно для региональных поставщиков и тех, кто только начинает осваивать столичный рынок закупок", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Ранее сообщалось, что для перехода на новые стандарты лечения онкологии и возможности для столичных медицинских учреждений самостоятельно закупать препараты для иммунной и таргетной терапии правительство Москвы выделило дополнительно более 8 млрд рублей на 2019 год.

О новых рекомендациях

Закон о клинических рекомендациях принят в декабре 2018 года. Он предусматривает, что рекомендации должны разрабатываться медицинским сообществом для различных заболеваний с указанием предусмотренной медицинской помощи. На их основании разрабатываются протоколы лечения отдельно по каждому типу болезни, а пересмотр возможен не реже одного раза в три года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в первую очередь в РФ будут обновлены клинические рекомендации по диагностике и лечению онкозаболеваний. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России планирует, что по результатам клинической апробации в различные клинические рекомендации будет включено не менее 60 новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

За последние восемь лет доля пациентов с заболеваниями, выявленными на ранних стадиях (первой и второй), выросла до почти 60% в 2018 году, а так называемая пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла почти на 30%. Процесс перехода на новые стандарты оказания медпомощи завершится в 2019 году.