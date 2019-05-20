Комитет Госдумы одобрил законопроект о разделении инвесторов на финрынке по категориям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку нижней палаты парламента Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 мая.

Законопроектом предусматривается закрепление на законодательном уровне следующих категорий инвесторов: неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов; квалифицированные инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, кредитных организаций и субъектов страхового дела устанавливаются требования к совершению сделок с инвесторами - физлицами в зависимости от их категории.

Любое физлицо является особо защищаемым неквалифицированным инвестором. Средства таких инвесторов могут вкладываться только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты в результате сделок с ценными бумагами, включенными в список ценных бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за исключением коммерческих облигаций, сделок с не ограниченными в обороте инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, сделок с иностранной валютой, заключаемых на организованных торгах, а также сделок с драгметаллами. Простым неквалифицированным инвесторам по умолчанию доступны также маржинальные сделки.

Для неквалифицированных инвесторов также предусмотрена возможность совершения сделок по приобретению любых ценных бумаг, при условии прохождения тестирования либо по итогам сдачи экзамена на сайте биржи либо саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в интернете. В отношении субъектов страхового дела устанавливаются требования к заключению договоров инвестиционного страхования жизни. Простому квалифицированному инвестору по умолчанию доступны все финансовые инструменты, которые доступны неквалифицированному инвестору, без прохождения тестирования либо сдачи экзамена, а также при надлежащем информировании о характеристиках финансового инструмента и рисках, связанных с осуществлением операций с ними.

Обязанность по проведению категоризации инвесторов возлагается на брокера, форекс-дилера, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего, кредитные организации, субъектов страхового дела (при заключении договора инвестиционного страхования жизни). Законопроект направлен на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока частных инвестиций в экономику, считают авторы документа.