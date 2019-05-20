"Газпром нефть" увеличила продажу судового топлива в I квартале на 25%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", по итогам первого квартала 2019 года увеличил продажу судового топлива на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 800 тыс. тонн, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"Компания сохранила позиции крупнейшего поставщика нефтепродуктов в Северо-Западном и Черноморском регионах с долями 30% и 23% соответственно", - подчеркнули в "Газпром нефти".

Продажи судового топлива в портах Северо-Западного региона России составили 262 тыс. тонн, увеличившись на 8%. Наибольший рост розничной реализации произошел в Приморске (+74%), Мурманске (+36%) и Архангельске (+31%).

В портах Черноморского региона (Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Тамань) в первом квартале компания реализовала 115 тыс. тонн судового топлива.

"Газпромнефть Марин Бункер" - дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное в 2007 году для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта. В состав компании входят 8 региональных представительств 6 дочерних обществ.