В Минкомсвязи заявили, что конфликт Google и Huawei не скажется на пользователях в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Приостановка бизнес-контактов между Huawei и Google не повлияет на работу гаджетов у российских пользователей. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, находящийся с рабочим визитом в Свердловской области.

Американская корпорация Google ранее приняла решение приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, в частности к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Китайская компания заявила, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру.

"Те конфликты, которые возникают между американскими и китайскими производителями, никак на российских пользователях не скажутся, потому что у всех все работает", - сказал Волин.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.