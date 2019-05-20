Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова) обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, сообщил ТАСС представитель компании.

"18 мая АО "Антипинский НПЗ" направило в арбитражный суд Тюменской области заявление должника о банкротстве", - сказал он.

"Транснефть" 16 мая прекратила поставки нефти на завод.

Представитель Антипинского НПЗ пояснил, что в декабре 2018 года завод был переведен в режим рециркуляции, а предприятие с участием трейдеров и крупнейшего кредитора Сбербанка реализовали мероприятия по запуску производства, включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств "Сбербанка".

"В дальнейшем поддержание оборотного капитала предусматривалось за счет сохранения объемов авансирования со стороны трейдеров. Получение предоплаты в полном объеме, являлось одним из ключевых условий поддержания ликвидности завода и обеспечивало требуемый уровень закупаемой нефти. К сожалению, в 2019 году ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушая ранее достигнутые договоренности, прекратили предоставление авансов для закупки нефтепродуктов, что привело к уменьшению объемов закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию", - отметил собеседник агентства.

Арест активов

30 апреля активы Антипинского НПЗ на сумму €225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. По словам представителя НПЗ, трейдер также направил иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в арбитражный суд Мурманской Области и в арбитражный суд Москвы.

"С учетом всех ограничений, инициированных VTB Commodities Trading, предприятие не видит иных способов защитить собственные интересы и интересы иных кредиторов, как направление предусмотренного действующим законодательством РФ заявления о признании должника банкротом", - добавил представитель НПЗ.

В пресс-службе Сбербанка в свою очередь отметили, что аресты активов Антипинского НПЗ по инициативе VTB Commodities Trading в Лондонском Суде, попытки ареста активов на территории России, подача заявления должника о банкротстве привели к невозможности реализации каких-либо иных вариантов оздоровления предприятия, кроме предусмотренных действующим законодательством о несостоятельности. "Собственные интересы как основного кредитора предприятия банк будет защищать, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, четко соблюдая требования законодательства и вступившие в законную силу решения судов", - сообщили в пресс-службе.

Проблемная ситуация НПЗ

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей.

В марте источник ТАСС сообщил, что Сбербанк и "Новый поток" за 4-6 месяцев планируют найти нового собственника для Антипинского НПЗ. Сообщалось, что акционеры приняли решение продать Vikay Industrial - материнскую компанию Антипинского НПЗ и группы "Новый поток". По словам источника, сделку планируется осуществить за "символическую сумму", так как у предприятия высокая долговая нагрузка.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала в апреле, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может полностью выкупить у New Stream Group Антипинский НПЗ и его нефтяные месторождения - Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений в Оренбургской области. За 100% активов компания заплатит "символическую сумму", однако возьмет на себя долги New Stream Group в размере $3 млрд. Однако, глава крупнейшего кредитора группы - Сбербанка - Герман Греф не подтвердил эту информацию.

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