Производство золота в России в январе - марте выросло на 12,6%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России в январе - марте 2019 года составило 58,12 т, говорится в сообщении Минфина. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 12,6%.

В том числе производство добычного золота за отчетный период возросло на 15,5%, до 45,95 т, попутного - на 21%, до 4,32 т. В то же время вторичное производство золота сократилось на 5%, до 7,85 т.

Производство серебра в России в январе - марте текущего года снизилось на 11%, до 223,28 т, в том числе добычного - на 1,4%, до 99,20 т, вторичного - на 34%, до 47,93 т. При этом попутное производство серебра уменьшилось на 1,7%, до 76,15, отмечает Минфин.