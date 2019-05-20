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"АвтоВАЗ" отзывает в России 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозной системой

На этих автомобилях проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят его, уточнили в Росстандарте
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© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает 32 тыс. 892 автомобилей модели Lada Largus, реализованных с ноября 2017 года, из-за возможных проблем с корпусом вакуумного усилителя тормозов, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза", - говорится в сообщении.

На отзываемых авто будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев, указал Росстандарт.

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