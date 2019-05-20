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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Транзит российской нефти через Украину вновь приостановили

В компании "Укртранснафта" уточнили, что это связано с техническими причинами
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© БелТА/ТАСС

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщила оператор магистральных нефтепроводов Украины компания "Укртранснафта".

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"20 мая в 00:00 часов "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. т нефти в направлении ЕС", - сказано в сообщении. Компания приостановила транзит в понедельник в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах.

"В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне. Поэтому "Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - сказано в сообщении.

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УкраинаРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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