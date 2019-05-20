Трендовая инфляция в России в апреле снизилась до 5,44%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России (отражает инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов) в апреле 2019 года снизилась до 5,44% с 5,61% в марте, говорится в материалах ЦБ РФ.

"В ближайший год трендовая инфляция, вероятно, снизится еще больше по тем же техническим причинам, так как из пятилетнего скользящего окна расчета будут уходить высокие значения инфляции конца 2014 - начала 2015 годов. Поэтому такое "техническое" замедление трендовой инфляции нельзя будет однозначно интерпретировать как уменьшение инфляционного давления", - поясняют в ЦБ.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, который не включает в себя инфляционный всплеск конца 2014 - начала 2015 года, составила 4,2% в апреле после 4,18% в марте. "Это указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, незначительно превышающем цель по инфляции", - отмечается в материалах регулятора.

ЦБ начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.