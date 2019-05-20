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ЦБ ожидает инфляцию чуть выше 4% в конце 2019 года

Банк России также ожидает ускорения роста российской экономики к концу года на фоне реализации нацпроектов
Здание Центрального банка РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Мы ожидаем, что в конце этого года инфляция будет несколько выше 4%, но за счет действия базовых факторов в начале следующего года она вернется к 4%", - сказала Юдаева.

ЦБ также ожидает ускорения роста российской экономики к концу года на фоне реализации нацпроектов. "К концу года мы ожидаем ускорения роста [экономики] за счет, прежде всего, государственных инвестиций в реализацию национальных проектов", - отметила она.

Банк России планирует скорректировать свой макропрогноз на следующем заседании совета директоров регулятора, который намечен на июнь, однако основные параметры останутся "без принципиальных изменений". 

"Мы сейчас немного будем переоценивать к следующему заседанию [совета директоров ЦБ], но основные параметры останутся без принципиальных изменений", - сказала Юдаева, говоря о макропрогнозе Банка России.

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