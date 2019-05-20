Выработка энергии первого ветропарка в Адыгее ожидается в сентябре

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Ветропарк мощностью 150 МВт, возводимый на границе Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи, начнет выработку ветроэнергии в сентябре 2019 года, сообщил гендиректор АО "НоваВинд" (дивизион Росатома, отвечает за проекты в "зеленой энергетике") Александр Корчагин.

"Проект по возведению ветропарка <...> реализуется в плановом режиме. На строительной площадке начались активные работы по финальной подготовке к запуску ветроэлектростанции, все фундаменты под ветроустановки подготовлены, начинаем монтаж первых ветробашен. Выработка первой генерации ожидается в сентябре", - сказал Корчагин на рабочей встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в доме правительства республики.

На объекте установят 60 ветробашен мощностью 2,5 МВт каждая, полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Монтаж основного оборудования подстанции 220 кВ и строительство линии электропередачи 220 кВ для технологического присоединения к внешним сетям уже начался. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год.

"Ветроэлектростанция поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях, после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%. Будут созданы новые рабочие места, в бюджет региона поступят дополнительные налоговые отчисления", - сказал глава Адыгеи.

Площадка, на которой ведется строительство самого мощного в России ветропарка, в октябре 2018 года пострадала от паводка, спровоцированного обильными осадками. Из-за этого компании "НоваВинд" пришлось отказаться от первоначальных планов по запуску ветропарка мощностью 150 МВт во II квартале 2019 года. Строительство ветропарка началось в сентябре 2018 года, прогнозируемый объем инвестиций составит около 21 млрд рублей.