ГОРКИ, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил ТОР "Курилы", что должно позволить, в том числе, создать на островах туристическую инфраструктуру.

"И еще один документ, который подписан: это изменения в работу территории опережающего развития (ТОР) "Курилы". Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых земельных участков", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

"Курилы - место интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что вот эти изменения в правила деятельности ТОР "Курилы" как раз приведут к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти очень интересные острова, принадлежащие нашей стране", - добавил глава кабинета министров.

Как напомнил вице-премьер Юрий Трутнев, ТОР "Курилы" была создана для реализации инвестиционного проекта "Рыбокомбинат "Островной". Общий объем инвестиций - 5,6 млрд рублей. При этом 700 млн рублей уже вложено. "Строительство транспортной, инженерной инфраструктуры проводится за счет инвестора. Проект реализуется в три этапа до 2023 года. В результате будут запущены консервный, рыбоперерабатывающий заводы, холодильник мощностью 15 тыс. т", - рассказал заместитель председателя правительства.

Расширение ТОР, по его словам, связано с четырьмя новыми проектами: это проекты по строительству комплекса туристических объектов, еще один рыбокомбинат, судоремонтный завод и строительная компания. По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на остров Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей, дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест, объем налоговых платежей за 10 лет составит более 800 млн рублей.

Также Трутнев сообщил о том, что в 18 ТОРах на Дальнем Востоке работают 39 инвесторов, создано уже 85 предприятий с общим объемом инвестиций 51,9 млрд рублей, 7 тыс. рабочих мест. А всего при поддержке правительства РФ построено 210 новых предприятий с объемом инвестиций 189 млрд рублей, а также 36 тыс. рабочих мест.

В новость были внесены изменения (15:05 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца