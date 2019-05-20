Роспотребнадзор возбудил дело против Nestle

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании "Нестле Россия" после обнаружения генномодифицированной папайи в овсяной каше "Быстров". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что производитель "Нестле Россия" знал о несоответствии ингредиентов каши обязательным требованиям и не проинформировал Роспотребнадзор о нахождении в продаже такой продукции.

"Данное бездействие является нарушением статьи 37 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании", предусматривающей, что изготовитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган государственного контроля в соответствии с его компетенцией в течение десяти дней с момента получения указанной информации", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении "Нестле Россия" возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Непринятие изготовителем мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов". Производителю грозит штраф в размере от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изымает из продажи овсяную кашу "Быстров" производства "Нестле Россия", в которой были обнаружены кусочки генномодифицированной папайи, не зарегистрированной на территории России в установленном порядке.

В пресс-службе Nestle сообщили ТАСС, что "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров", и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство этого продукта и его отгрузку со складов.