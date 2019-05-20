Медработники Подмосковья получили субсидии на покупку жилья на сумму 48 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" предоставили 20 врачам Московской области, общая сумма субсидий по программе составила 48 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"20 подмосковных врачей получили свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" на общую сумму 48 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, с начала реализации программы около 1,3 тыс. специалистов получили субсидии на приобретение жилья.

''Для нас важно обеспечить медработникам в Подмосковье достойные условия для жизни и работы в регионе. Сегодня мы вручили свидетельства 20 врачам и рентгенлаборантам, а до конца года такую меру поддержки окажем еще более 100 медицинским работникам'', - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Программа ''Социальная ипотека'' действует в регионе с 2016 года. Она предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируется в течение последующих 10 лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.