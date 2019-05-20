Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан. Об этом сообщили ТАСС в Счетной палате.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 0,2% с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

"Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Для того, чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны расти во втором - четвертом кварталах темпами не менее 1% за квартал. Однако для того, чтобы выйти на уровень прогнозного показателя, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (101%), ежеквартальный рост должен быть выше 2% за квартал", - сообщили в контрольном ведомстве.

"С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области", - добавил собеседник агентства.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения на 1% в 2019 году. В последующие годы, по данным министерства, рост продолжится и составит 1,8% за 2019-2022 годы, а за 2019-2024 годы - 2%.

В новость были внесены изменения (16:04 мск) — уточнены формулировки в заголовке и первом абзаце.