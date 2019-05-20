Сенаторы подготовят законопроект о сокращении сроков отчетности об исполнении бюджета

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в ближайшее время планирует подготовить законопроект по представлению в парламент годовых отчетов об исполнении правительством бюджета до конца весенней сессии, а не в осеннюю сессию, как это происходит сейчас. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Рябухин.

"Я думаю, что в ближайшее время мы подготовим предложения в виде законодательной инициативы о сокращении этих сроков, надо просто определиться по времени, по переходному этапу", - сказал Рябухин, выступая на заседании комитета в понедельник. Он добавил, что делегация комитета во время недавней рабочей поездки в Сеул интересовалась у южнокорейских коллег опытом по сокращению сроков отчетности исполнения бюджета.

Как пояснил ТАСС Рябухин, законопроект предусматривает изменения в Бюджетный кодекс РФ. Он уточнил, что в этом году внесение таких изменений невозможно, предположив, что закон может быть принят в 2020 году. "По этому вопросу нужно достичь консенсусного решения Совета Федерации, депутатов Государственной думы, правительства РФ, Минфина, Министерства экономического развития РФ, Счетной палаты РФ", - подчеркнул Рябухин.

Как ранее рассказал Рябухин, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе. По его словам, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре. Как добавил сенатор, инициатива продиктована, в частности, необходимостью повышения эффективности мониторинга целевого расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

Как сообщил в феврале на заседании комитета директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов, министерство для сокращения сроков предлагает рассмотреть возможность разделения отчетности. По его словам, процедуры отчетности автоматизированы только в федеральных органах власти, которые подведомственны правительству. Он подчеркнул, что в данный момент нет электронных систем, которые позволяют полностью реализовывать процедуру формирования отчетов об исполнения бюджета.