Минэкономразвития предложили курировать вопросы развития Алтая и Карелии

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ, помимо Тувы, также будет курировать вопросы развития республик Алтай и Карелия. Об этом заявил журналистам глава МЭР Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Предложения в регионы внесли. Рассматривается 10 регионов. Для Минэкономразвития рассматривается, помимо Республики Тыва, это Республика Алтай и Республика Карелия. Обсуждали уже эти предложения у вице-премьера Виталия Мутко, он их поддержал, финальное решение за премьер-министром", - сообщил он.