Орешкин предложил повысить платежи за неиспользование лицензий на развитие месторождений

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил повысить налоговые платежи для компаний, которые имеют лицензии, но не используют их для разработки месторождений полезных ископаемых. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Должна быть экономическая мотивация создана для компаний, у которых лицензии, чтобы они либо от них отказывались, либо занимались разработкой", - заявил он.

По его словам, ряд компаний ведут активную работу на месторождениях, в то время как другие "сидят на этих лицензиях годами, как собаки на сене".

"Поэтому здесь по лицензиям надо посмотреть - может быть какой-то налоговый механизм, как раз может быть с зачислением в региональные бюджеты: какой-то срок неиспользования лицензии, отсутствия инвестиций в каком-то объеме может требует повышенного налога с держателя лицензии", - предложил он.

Министр уточнил, что данная проблема касается всех регионов, но в Тыве она проявляется наиболее сильно.