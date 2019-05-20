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Орешкин предложил повысить платежи за неиспользование лицензий на развитие месторождений

По словам министра экономического развития, некоторые компании "сидят на этих лицензиях годами, как собаки на сене"

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предложил повысить налоговые платежи для компаний, которые имеют лицензии, но не используют их для разработки месторождений полезных ископаемых. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Должна быть экономическая мотивация создана для компаний, у которых лицензии, чтобы они либо от них отказывались, либо занимались разработкой", - заявил он.

По его словам, ряд компаний ведут активную работу на месторождениях, в то время как другие "сидят на этих лицензиях годами, как собаки на сене".

"Поэтому здесь по лицензиям надо посмотреть - может быть какой-то налоговый механизм, как раз может быть с зачислением в региональные бюджеты: какой-то срок неиспользования лицензии, отсутствия инвестиций в каком-то объеме может требует повышенного налога с держателя лицензии", - предложил он.

Министр уточнил, что данная проблема касается всех регионов, но в Тыве она проявляется наиболее сильно.

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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