Трамп опроверг информацию о якобы подозрительных сделках через Deutsche Bank

ТАСС, 20 мая. Президент США Дональд Трамп в понедельник опроверг информацию о нарушениях, якобы имевших место в ходе сделок, совершенных с использованием счетов в германском Deutsche Bank компаниями, находившимися под контролем американского лидера и его зятя Джареда Кушнера. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей личной странице в Twitter.

Трамп опроверг утверждение газеты The New York Times о том, что Deutsche Bank является единственным крупным финансовым институтом, который согласился сотрудничать с ним, а также отверг подозрения насчет того, что в сделках, о которых писала газета, могли быть задействованы деньги из РФ. Трамп пояснил, что он не берет кредиты у большого числа банков, потому что располагает собственными крупными финансовыми ресурсами и не испытывает большой нужды в займах.

"Близкая к банкротству The New York Times (они исчезнут, когда я покину должность [президента] через шесть лет), и другие СМИ, передающие фальшивые новости, продолжают писать лживые статьи о том, что я не пользуюсь услугами большого числа банков, потому что они не хотят иметь дела со мной, - написал Трамп. - Неправда! Это потому, что мне не нужны деньги... Когда нам не нужны деньги и вы не хотите денег, то вам не нужны и вы не испытываете потребности в банках".

"Сейчас большая новость заключается в том, что Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, и ему не нужны банки, - продолжил президент США. - Но откуда я взял все эти наличные? Может быть, это была Россия? Нет, я создал прекрасный бизнес, и мне не нужны банки". При этом Трамп заявил, что в случае необходимости финансовые институты готовы предложить ему свои услуги и что он доволен своим сотрудничеством с Deutsche Bank и профессионализмом его работы.

Газета The New York Times сообщила в воскресенье, что сотрудники крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank в 2016-2017 годы рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и его старшим советником и зятем - Джаредом Кушнером. По данным издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные транзакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы.

Однако управляющие Deutsche Bank приняли решение не ставить американские власти в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет - до избрания Трампа президентом - финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше $2 млрд, о чем стало известно в марте этого года. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами.