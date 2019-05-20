TechnipFMC получила контракт на проектирование и строительство "Арктик СПГ- 2"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. ООО "Арктик СПГ 2" и TechnipFMC из Великобритании подписали контракт на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию завода по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ - 2", сообщает "Новатэк".

"Команда, которая реализовала уникальный проект "Ямал СПГ" в рекордные сроки и в рамках бюджета, приступила к реализации еще более масштабного и инновационного проекта, - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. - Мы уверены, что накопленный опыт совместной работы по строительству СПГ-заводов в Арктике позволит реализовать наш новый проект "Арктик СПГ - 2" также успешно в запланированные сроки".

По контракту мощностью завода составит 19,8 млн тонн в год, запуск первой очереди проекта запланирован на 2023 год.

О проекте

Проект "Арктик СПГ - 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Он реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, его доказанные и вероятные запасы по стандартам PRMS составили 1,138 трлн кубометров природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов.

ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ. Участниками проекта являются ПАО "Новатэк" (90%) и Total (10%).

Ранее китайские национальные компании CNOOC и CNODC, подконтрольные китайской нефтегазовой CNPC, подписали с "Новатэком" обязывающие соглашения о вхождении в проект. Доля каждой из них составит 10%, но сделка пока не закрыта.

Заместитель председателя правления компании Марк Джетвей до этого говорил, что "Новатэк" планирует до принятия инвестиционного решения по "Арктик СПГ - 2" продать еще 10% в проекте, в результате сохранив за собой 60%.