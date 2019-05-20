Начальником МЖД назначен бывший глава Специального управления РЖД Михаил Глазков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Начальником Московской железной дороги (МЖД) вместо Владимира Молдавера назначен бывший начальник специального управления РЖД Михаил Глазков. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Сегодня, 20 мая, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова", - говорится в сообщении.

Владимир Молдавер возглавлял МЖД с 2009 года. Сейчас он перешел на должность старшего советника генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" - главного инспектора.

Глазков родился в 1980 году. Окончил Московский госуниверситет путей сообщения. Ранее занимал должность первого заместителя начальника Московского территориального центра дирекции управления движением Октябрьской железной дороги, с марта 2010 года - должность главного инженера Московского отделения Октябрьской железной дороги, с февраля 2011 года - должность заместителя главного инженера Октябрьской железной дороги, в сентябре 2013 года назначен заместителем начальника Октябрьской дороги по территориальному управлению, в 2014 году назначен на должность первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги. В 2018-2019 годах - начальник специального управления РЖД.