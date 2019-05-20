ЕС и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере авиации

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Евросоюз и Китай подписали в понедельник два соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере авиации. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомисии (ЕК).

"Европейский союз и Китай сегодня подписали соглашение о безопасности гражданской авиации и соглашение об укреплении сотрудничества в сфере авиации", - отмечается в сообщении.

В документе подчеркивается, что подписание этих документов стало результатом саммита ЕС - Китай, который прошел 9 апреля в Брюсселе. Соглашения будут способствовать повышению конкурентоспособности авиационного сектора Евросоюза и укреплению авиационных отношений между ЕС и КНР, отмечает Еврокомиссия.

"В условиях все более нестабильного мира партнерство Европы с Китаем является более важным, чем когда-либо прежде. ЕС твердо верит, что совместная работа делает мир более сильным, безопасным и процветающим местом для всех, - заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. - Сегодня мы сделали первый большой шаг в этом направлении, подписав два авиационных соглашения с Китаем, которые позволят создать рабочие места, ускорить рост и сблизить наши континенты и народы. Сегодняшние соглашения показывают потенциал нашего партнерства, и мы должны продолжать идти по этому пути сотрудничества".