Премьер-министр Вьетнама удовлетворен динамикой развития отношений с Россией

ХАНОЙ, 20 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в 2016 году способствовало уверенному росту вьетнамско-российского торгового оборота. Об этом заявил в понедельник в эксклюзивном интервью ТАСС премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, который по приглашению российского коллеги Дмитрия Медведева посетит РФ с официальным визитом 20-23 мая.

"Вступление в силу соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в октябре 2016 года создало важный стимул для уверенного роста вьетнамско-российской торговли", - сказал премьер. По его словам, в 2017 году товарооборот двух стран возрос на 31% по сравнению с 2016 годом и достиг $3,55 млрд. В 2018 году торговля между СРВ и РФ продолжила демонстрировать рост, увеличившись на 28,6% по сравнению с 2017 годом и превысив $4,5 млрд. За первый квартал текущего года товарооборот составил $1,13 млрд, что также показывает рост в 10,65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нгуен Суан Фук обратил внимание на то, что наряду с ростом взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество двух стран также продолжает расширяться. Премьер отметил, что за минувшее время появились новые крупные проекты в сфере добычи нефти и газа, в электроэнергетике и в агропромышленном комплексе. "Сельское хозяйство - одна из наиболее перспективных и обладающих большим потенциалом роста сфер взаимодействия в плане увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций", - подчеркнул глава вьетнамского правительства. Особого внимания, по его мнению, заслуживает проект вьетнамской корпорации TH по строительству масштабного комплекса по производству молока и молочных продуктов в Калужской области стоимостью свыше $2,7 млрд.