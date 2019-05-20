СМИ: компания Ford создала для полиции специальную версию внедорожника Explorer

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Специальную машину - "универсальный перехватчик" для полиции - создала компания Ford на базе модели Explorer. Как сообщил в понедельник интернет-портал Cnet.com, базовая модель и специальная полицейская модель, получившая название 2020 Ford Police Interceptor Utility только внешне похожи, а оснащение у них разное.

На полицейской машине, по данным портала, установлен двигатель мощностью 318 л.с. и объемом 3,3 л, усилена тормозная система, применены колеса большего диаметра, модернизирована трансмиссия, а рама стала тяжелее на 80 кг для того, чтобы выдерживать столкновения на скорости до 120 км/ч.

В салоне предусмотрено место для установки не одного, а двух портативных компьютеров, а на приборную панель вынесены средства управления специальной сигнализацией и сиреной.

Стоимость новой машины не приводится, но, по оценкам портала, она может оказаться примерно на $3,5 тыс. дороже предыдущих моделей. "Однако за счет более экономичного двигателя полицейские управления смогут экономить на горючем, и в течение года эти дополнительные расходы на новую машину окупятся", - считают эксперты Cnet.com. По их оценкам, по итогам испытаний, прошедших в полицейском управлении штата Мичиган, новый авто превосходит по маневренности предыдущие модели.

Предполагается, что Ford выпустит 8 тыс. таких машин, при этом около тысячи из них будут оснащены гибридными двигателями.