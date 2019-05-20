Доходы главы Севастополя в 2018 году сократились до 2,5 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам 2018 года отчитался о доходах в размере 2,5 млн рублей, что почти на 1,7 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из сведений, опубликованных на сайте городского правительства.

Согласно данным предыдущего отчета, в 2017 году доход Овсянникова составил 4,29 млн рублей. Из собственности - ему по-прежнему принадлежат земельный участок площадью 2,36 тыс. кв. м и дом площадью 162,2 кв. м, автомобиль Lexus, мотоцикл Yamaha, лодка "Казанка", два снегохода и два прицепа. В объектах общего пользования у супругов находятся жилой дом площадью 501,4 кв. м, а также квартира площадью 87,6 кв. м.

Супруга Овсянникова в 2018 году заработала 799 тыс. рублей против 35,6 тыс. рублей в 2017 г. У нее по-прежнему три квартиры площадью от 83,3 до 83,9 кв. м, автомобиль Mersedes Benz премиум-класса и снегоболотоход.