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Минфин прорабатывает вопрос о целесообразности введения минимальной розничной цены на пиво

В ведомстве сообщили, что небольшие участники рынка выступают за МРЦ, в то время как крупные - категорически против внедрения этой меры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин прорабатывает вопрос о целесообразности введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, рассматривает различные позиции участников рынка. Об этом журналистам сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Мы прорабатываем вопрос. Есть разные участники рынка и разные мнения. Пока мы не можем их привести к какому-то консолидированному, единому мнению о целесообразности МРЦ [на пиво]", - сказал он.

По словам Сазанова, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, в то время как крупные выступают категорически против внедрения этой меры. "Консолидированную позицию надо выработать на этот счет. Пока согласия не достигли, чтобы все участники поддерживали эту инициативу", - добавил он.

В апреле 2019 года газета "Коммерсантъ" написала о том, что общественная организация "Опора России" предлагает установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за 1 л, а также снизить акцизы для малых и средних предприятий отрасли. Ранее ввести минимальную розничную цену на пиво, как писала газета "Известия", призвал Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Он предложил установить ее на уровне 35 рублей за 0,5 л (то есть 70 рублей за 1 л). В организации полагают, что это позволит повысить качество продукции и сократить долю фальсификата.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылку (0,5 л). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 л.

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