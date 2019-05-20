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Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

В ведомстве считают, что должны быть равные конкурентные условия
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

Ранее издание РБК сообщило о том, что ФАС предлагает участникам рынка рассмотреть возможность отмены НДС для российских онлайн-магазинов. По данным издания, инициатива направлена на выравнивание условий деятельности для российских и зарубежных онлайн-продавцов, поскольку сейчас иностранные интернет-магазины не платят НДС.

"Должны быть равные конкурентные условия. И очень странно, если мы для онлайн-ретейлеров и обычной розничной торговли будем создавать разные условия в части НДС. Это противоречит здравому смыслу. Мы точно такое поддерживать не будем ", - указал Сазанов, добавив, что антимонопольная служба не обращалась к Минфину с соответствующим предложением.

"Недопустимо создавать разные условия для организаций, торгующих одним и тем же товаром", - указал Сазанов.

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