Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин РФ не намерен поддерживать отмену НДС для интернет-ретейлеров, если такое предложение поступит в ведомство. Об этом сообщил журналистам директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

Ранее издание РБК сообщило о том, что ФАС предлагает участникам рынка рассмотреть возможность отмены НДС для российских онлайн-магазинов. По данным издания, инициатива направлена на выравнивание условий деятельности для российских и зарубежных онлайн-продавцов, поскольку сейчас иностранные интернет-магазины не платят НДС.

"Должны быть равные конкурентные условия. И очень странно, если мы для онлайн-ретейлеров и обычной розничной торговли будем создавать разные условия в части НДС. Это противоречит здравому смыслу. Мы точно такое поддерживать не будем ", - указал Сазанов, добавив, что антимонопольная служба не обращалась к Минфину с соответствующим предложением.

"Недопустимо создавать разные условия для организаций, торгующих одним и тем же товаром", - указал Сазанов.