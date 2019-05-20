{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вологодская область лидирует среди регионов СЗФО по открытости данных бюджета

Губернатор региона Олег Кувшинников отметил, что этого удалось добиться за счет запуска областной программы "Бюджет для граждан"

ТАСС, 20 мая. Министерство финансов РФ признало Вологодскую область лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по открытости бюджетных данных. Этого удалось достичь в том числе за счет запуска областной программы "Бюджет для граждан", которая раскрывает для населения информацию обо всех параметрах бюджета, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания с правительством региона.

"Министерство финансов РФ подвело итоги среди субъектов РФ по открытости данных. И по итогам 2018 года Вологодская область отнесена к группе субъектов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных и заняла третье место среди всех субъектов РФ и первое место в СЗФО. Мы делаем все возможное, чтобы у нас проводилась взвешенная бюджетная политика, мы укрепляем доходную базу, сокращаем государственный долг, увеличиваем эффективность наших расходов", - сказал Кувшинников.

Он также отметил, что Вологодская область обеспечила себе лидирующую позицию в том числе благодаря реализации на территории региона специальной программы. "Очень важно, что мы запустили программу "Бюджет для граждан", где любой гражданин может зайти на сайт департамента и получить доступную информацию по расходам, доходам, получателям бюджетных средств, внебюджетным отношениям", - резюмировал губернатор Вологодской области.

Теги
РоссияВологодская область
Ростовская область планирует расширять экспортные связи с Китаем в сфере АПК
Потенциальные торговые партнеры из Китая проявили интерес к крупам, растительному маслу и кондитерским изделиям
Читать полностью