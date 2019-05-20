Вологодская область лидирует среди регионов СЗФО по открытости данных бюджета

ТАСС, 20 мая. Министерство финансов РФ признало Вологодскую область лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по открытости бюджетных данных. Этого удалось достичь в том числе за счет запуска областной программы "Бюджет для граждан", которая раскрывает для населения информацию обо всех параметрах бюджета, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе оперативного совещания с правительством региона.

"Министерство финансов РФ подвело итоги среди субъектов РФ по открытости данных. И по итогам 2018 года Вологодская область отнесена к группе субъектов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных и заняла третье место среди всех субъектов РФ и первое место в СЗФО. Мы делаем все возможное, чтобы у нас проводилась взвешенная бюджетная политика, мы укрепляем доходную базу, сокращаем государственный долг, увеличиваем эффективность наших расходов", - сказал Кувшинников.

Он также отметил, что Вологодская область обеспечила себе лидирующую позицию в том числе благодаря реализации на территории региона специальной программы. "Очень важно, что мы запустили программу "Бюджет для граждан", где любой гражданин может зайти на сайт департамента и получить доступную информацию по расходам, доходам, получателям бюджетных средств, внебюджетным отношениям", - резюмировал губернатор Вологодской области.