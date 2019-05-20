ФАС признала рекламу сигарет L&M нарушающей закон

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу сигарет L&M, которые производятся компанией Philip Morris, нарушающей закон о рекламе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как отмечается, компания осуществляла рассылку рекламы сигарет L&M по электронной почте. При этом закон о рекламе не допускает распространение рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе через рассылку электронных писем.

"Как признала комиссия ФАС России, ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" нарушило эти требования: в электронном письме описание сигарет и нового фильтра в сигаретах направлялось гражданину прямой адресной рассылкой и имело цель привлечь внимание и сформировать интерес к товару и продвинуть его на рынок, что является нарушением закона о рекламе", - говорится в сообщении.

ФАС предписала рекламодателю прекратить нарушение. По факту его совершения готовится к возбуждению дело об административном правонарушении для вынесения постановления о наложении штрафа, размер которого составляет от 150 тыс. до 600 тыс. рублей, добавили в ведомстве.