Лекарства из РФ и обувь из Китая пользуются повышенным спросом на выставке товаров в КНДР

ПХЕНЬЯН, 20 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Наибольшей популярностью среди жителей КНДР на международной выставке-ярмарке, открывшейся в понедельник в Пхеньяне, пользуются медицинские препараты из России и женская обувь из Китая, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Десятки молодых женщин штурмовали стенд одного из производителей китайской обуви, который устроил в ходе выставки продажу своих товаров по сниженным ценам. Продукцию обувных компаний из Китая в КНДР хорошо знают и ценят. Поэтому кореянки покупали китайские босоножки без примерки - работники стенда едва успевали подавать коробочки с обувью девушкам, которые тянули руки и кричали "иго джусипсьё!", что в переводе с корейского значит "дайте вот это".

На стенде российской компании "Еврофарм", которая является крупнейшим поставщиком лекарств в КНДР, было также много посетителей. Однако, по условиям экспозиции, тем, кто хочет приобрести медикаменты из России, придется подождать до конца выставки. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор российской компании Игорь Шутенко, перед самым закрытием экспозиции в ближайшую пятницу лекарственные препараты будут совершенно бесплатно раздавать всем желающим в качестве благотворительности.

По словам Шутенко, данная российская компания на протяжении шести лет поставляет в КНДР лекарства, которые производятся на фармацевтических предприятиях России. По его примерной оценке, ежемесячно из РФ в народную республику отправляется три 20-тонных контейнера с лекарствами, которые доставляются по железной дороге через станцию Хасан. Такой объем поставок, по мнению главы российской экспортной компании, составляет примерно 40% от всего рынка иностранных медикаментов в КНДР. Как отметил Шутенко, в ходе участия в нынешней выставке-ярмарке в Пхеньяне российские предприниматели намерены представить жителям КНДР новую линейку фармацевтической продукции, в том числе противовоспалительные препараты, антибиотики, лекарства для лечения онкологических заболеваний, а также увеличить число заказов на свою продукцию.

Сирийские сладости и блюда корейской кухни

В 22-й Пхеньянской международной выставке-ярмарке товаров принимают участие более 400 компаний из КНДР и еще 19 стран мира. Помимо России и Китая - это еще Пакистан, Польша, Индонезия, Монголия, Куба, Сирия и многие другие. Ассортимент представленной продукции весьма широк: здесь есть электроника, бытовая техника, хозяйственные и продовольственные товары, косметические средства, одежда и обувь, мебель и стройматериалы.

Одной из самых больших и красочных экспозиций на выставке является стенд посольства Сирии. Стоит отметить, что гостей здесь лично встречает посол этой страны в КНДР, который повязал на шее шарф в цветах сирийского флага, а также его супруга в традиционном сирийском платье. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС посол Сирии в КНДР Таммам Сулейман, сирийская дипмиссия в Пхеньяне небольшая, всего несколько человек, но они постарались сделать участие своей страны в выставке достойным и запоминающимся.

"Нашей экспозицией мы хотим показать, что несмотря на войну, несмотря на тяжелую ситуацию, из которой мы пытаемся выйти, сирийская экономика базируется на воле народа, на твердом убеждении, что война рано или поздно закончится, что сирийский народ победит под руководством президента Башара Асада, - подчеркнул Таммам Сулейман. - При этом мы достаточно сильны, чтобы поставлять свою продукцию настолько далеко от своей страны - в КНДР".

По словам посла, Сирия готова предложить жителям КНДР известное на Ближнем Востоке оливковое масло, различные текстильные изделия, мыло ручной работы, традиционные сладости и сувениры.

Чтобы посетители экспозиции могли не только насладиться зрелищем, но и покушать, у здания главного павильона Пхеньянской международной выставки установлены несколько десятков палаток, где посетители могут попробовать блюда корейской кухни. Планируется, что за дни работы экспозиции, которая будет открыта до пятницы, здесь побывают тысячи жителей Пхеньяна.