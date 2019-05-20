{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заседание межправительственной комиссии России и Ирана запланировано на 16-18 июня

Совещание состоится в Тегеране и Исфахане

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следующее заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 16-18 июня в Тегеране и Исфахане. Об этом сообщает Минэнерго России по итогам телефонного разговора министров энергетики России и Ирана Александра Новака и Резы Ардаканияна.

"Как сопредседатели постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили подготовку к юбилейному 15 заседанию российско-иранской межправительственной комиссии, запланированной к проведению с 16 по 18 июня в Тегеране и Исфахане, а также ход реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении Минэнерго.

Предыдущее заседание комиссии состоялось 6 марта 2018 года в Москве.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичИранРоссия
Ростовская область планирует расширять экспортные связи с Китаем в сфере АПК
Потенциальные торговые партнеры из Китая проявили интерес к крупам, растительному маслу и кондитерским изделиям
Читать полностью