ВТБ прекратил финансирование Антипинского НПЗ из-за невыполнения контрактов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. ВТБ не имел обязательств по осуществлению авансовых платежей за приобретение нефтепродуктов у Антипинского НПЗ (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова), финансовая поддержка завода была прекращена в связи с неисполнением контрактов со стороны завода на протяжении нескольких месяцев. Об этом заявила пресс-служба госбанка, комментируя заявление НПЗ о нарушении договоренностей со стороны банка об авансировании контрактов.

"Заявления представителя Антипинского НПЗ не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение. В соответствии с условиями соглашений с Антипинским НПЗ, у ВТБ не было каких-либо обязательств осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов. ВТБ обратился в суд в вынужденном порядке и прекратил финансовую поддержку завода в связи с тем, что Антипинский НПЗ в течение нескольких месяцев не выполнял контрактные обязательства", - отмечается в заявлении ВТБ.

В банке подчеркнули, что ВТБ произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и, нарушив договоренности с ВТБ, не осуществил поставку этого груза банку.

"ВТБ является постоянным партнером Антипинского НПЗ с 2016 года, и вплоть до смены руководства в прошлом году мы поддерживали профессиональные, рабочие отношения с заводом. Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом", - сказали в банке.

Ранее в понедельник представитель Антипинского НПЗ сообщил ТАСС, что нефтеперерабатывающий завод обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Он также отметил, что в 2019 году ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушая ранее достигнутые договоренности, прекратили предоставление авансов для закупки нефтепродуктов, что привело к уменьшению объемов закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию.

Арест активов

30 апреля активы Антипинского НПЗ на сумму €225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. По словам представителя НПЗ, трейдер также направил иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в арбитражный суд Мурманской Области и в арбитражный суд Москвы.

"С учетом всех ограничений, инициированных VTB Commodities Trading, предприятие не видит иных способов защитить собственные интересы и интересы иных кредиторов, как направление предусмотренного действующим законодательством РФ заявления о признании должника банкротом", - добавил представитель НПЗ.

В пресс-службе Сбербанка в свою очередь отметили, что аресты активов Антипинского НПЗ по инициативе VTB Commodities Trading в Лондонском Суде, попытки ареста активов на территории России, подача заявления должника о банкротстве привели к невозможности реализации каких-либо иных вариантов оздоровления предприятия, кроме предусмотренных действующим законодательством о несостоятельности. "Собственные интересы как основного кредитора предприятия банк будет защищать, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, четко соблюдая требования законодательства и вступившие в законную силу решения судов", - сообщили в пресс-службе.

Проблемная ситуация НПЗ

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей.

В марте источник ТАСС сообщил, что Сбербанк и "Новый поток" за 4-6 месяцев планируют найти нового собственника для Антипинского НПЗ. Сообщалось, что акционеры приняли решение продать Vikay Industrial - материнскую компанию Антипинского НПЗ и группы "Новый поток". По словам источника, сделку планируется осуществить за "символическую сумму", так как у предприятия высокая долговая нагрузка.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала в апреле, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может полностью выкупить у New Stream Group Антипинский НПЗ и его нефтяные месторождения - Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского месторождений в Оренбургской области. За 100% активов компания заплатит "символическую сумму", однако возьмет на себя долги New Stream Group в размере $3 млрд. Однако глава крупнейшего кредитора группы - Сбербанка - Герман Греф не подтвердил эту информацию.