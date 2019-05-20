Эксперты: выплаты за отказ в приеме на работу инвалидов поспособствуют их трудоустройству

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Создание фондов содействия трудоустройству инвалидов может стимулировать работодателей к более активному приему на работу людей с инвалидностью. Однако сами соискатели должны обладать необходимыми профессиональными навыками и уровнем квалификации, считают опрошенные ТАСС представители региональных профильных ведомств, общественных организаций и объединений работодателей.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, предлагающий работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. За неприем на работу людей с ограниченными возможностями предполагается ввести компенсационную выплату, которая будет вноситься в специально создаваемые фонды содействия трудоустройству инвалидов. Проведение эксперимента запланировано на пять лет - с 1 января 2020 года до 31 декабря 2025 года. В качестве пилотных регионов были выбраны Республика Саха (Якутия), Воронежская, Орловская, Свердловская и Тверская области.

"Принятие этого законопроекта положительно повлияет на ситуацию с трудоустройством инвалидов. Когда у работодателя будет выбор: платить ежемесячно государству деньги или реально на эти деньги трудоустроить инвалида, то у него появится вопрос - где взять этого человека. Главное, чтобы перечисляемые работодателем деньги от тех, кто не готов трудоустроить инвалида, правильно использовались и шли тем, кто готов принимать инвалидов и создавать для них рабочие места", - сказал ТАСС создатель и руководитель Воронежского регионального учебно-ресурсного центра "Доступная среда" Александр Попов.

Широкий спектр профессий

По словам Попова, за четыре года существования учебно-ресурсного центра удалось трудоустроить более 120 человек с инвалидностью, во многом этому способствовало создание интернет-ресурса, посвященного трудоустройству людей с инвалидностью, - invrabota.ru. Спектр тех, кого ищут работодатели в Воронежской области широк: от программистов, бухгалтеров, переводчиков и преподавателей до сотрудников клининговых служб и теплиц.

"Сказать, как часто работодатели отказывают инвалидам, сложно, это зависит от квалификации, от уровня подготовки - некоторым, например, не отказывают вообще. Наш сайт был создан в 2017 году как раз для того, чтобы снизить количество отказов, не убивать у ребят с инвалидностью мотивацию в поисках работы. Чтобы фаза первичного контакта работодателя и соискателя была простой, быстрой, без усилий с двух сторон - работодатель ищет тех, кто ему подходит, выбирает, и только потом уже с ними встречается", - объяснил Попов.

В некоторых сферах человек с инвалидностью может быть даже более востребованным, уверен руководитель автономной некоммерческой организации "Белая трость" в Екатеринбурге Олег Колпащиков. Например, екатеринбургская "Галерея в темноте", которая предлагает посетителям погрузиться в абсолютную темноту, принимает на работу только экскурсоводов с инвалидностью по зрению.

"Эта профессия, на которую человека без инвалидности не берут. Так и должно быть. Нужно использовать все таланты и способности человека с инвалидностью. Когда человека пытаются устроить на обычную работу, он всегда там проиграет", - пояснил он ТАСС.

Слабая мотивация

Участие в эксперименте поможет урегулировать вопросы установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской области, считают в региональном департаменте по труду и занятости населения. По данным ведомства, ежегодно в службу занятости Свердловской области обращается около 6 тыс. инвалидов, в среднем 75% из них признаются безработными. "При этом каждый второй из числа обратившихся инвалидов имеет перерыв в трудовой деятельности более года, высокий уровень мотивации на трудоустройство имеют не более 10% обратившихся", - отметили в департаменте.

Не спешат трудоустраиваться и многие из 12 тыс. людей с инвалидностью, проживающих в Орловской области, сообщила ТАСС член правления орловской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Анна Юрочкина.

"Во многом это связано с заработной платой, которая намного меньше пенсии, на которую может претендовать инвалид, если он не работает. Поэтому, мне кажется, что Минтруду нужно не штрафы для должностных лиц при невыполнении квоты вводить, а подходить к проблеме немного с другой стороны - повышать заработную плату, чтобы она перекрывала пенсии по инвалидности", - считает она.

Пилотный проект на территории региона поможет выявить проблемные точки и выстроить систему взаимоотношений людей с ограниченными возможностями, властей и работодателей таким образом, чтобы это устраивало всех, выразила уверенность в разговоре с корреспондентом ТАСС руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.

Главное - профподготовка

На то, что на предприятиях инвалидам нередко предлагается низкооплачиваемая и тяжелая работа, указала и председатель Удомельского отделения тверской областной организации Всероссийского общества инвалидов Ольга Аниканова. "Получается, что человек сам от нее отказывается, хотя надо отметить, что через центры занятости в нашем регионе инвалидам предлагается довольно много вариантов трудоустройства", - пояснила она ТАСС.

Численность работающих инвалидов в Тверской области составляет 7,4 тыс. человек или 26% от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте, проживающих в регионе, сообщила ТАСС заместитель начальника главного управления, начальник отдела рынка труда Тверской области Елена Игнатова.

Член совета Тверского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Борис Марищук отмечает, что наличие инвалидности не играет роли при трудоустройстве, главное - квалификация. "Для работодателя по большому счету не имеет значение наличие инвалидности, главное - уровень его профподготовки, и, если специалист такого уровня нужен на предприятии, он будет трудоустроен", - сказал он ТАСС.

Невыполнение квоты

Именно недостаточная профессиональная квалификация, как правило, служит причиной отказа в приеме на работу людям с инвалидностью, сообщили ТАСС в Государственном комитете по занятости населения Республики Саха (Якутия). По данным ведомства, квота по трудоустройству инвалидов не исполняется в 232 организациях региона. При этом обращений в связи с отказами в приеме на работу за прошлый и текущий год в комитет не поступало.

Наибольшее число лиц с ограничениями по здоровью в Якутии трудится в сфере здравоохранения, социальной сфере и обрабатывающих производствах, добавили в комитете. "На данный момент в Республиканском банке вакансий содержится 113 свободных мест на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов на постоянной основе. Основная потребность в медицинских сестрах, продавцах, кассирах, операторах котельной, слесарях-ремонтниках", - уточнили в ведомстве.

"Компенсационная плата за неприем на работу инвалида при определенных условиях может стать инструментом, который может удовлетворить преобладающую часть работодателей и определенную часть людей с ограниченными способностями, но инструментом, которая может удовлетворить всех работодателей и большинство людей с ограниченными возможностями, - нет", - заключили в комитете.