Выпуск тракторов "Кировец" в Петербурге в 2018 году вырос на 18%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. "Петербургский тракторный завод" (дочернее предприятие "Кировский завод") по итогам 2018 года выпустил 2375 тракторов "Кировец". Об этом говорится в отчете ПАО "Кировский завод".

"По итогам 2018 года компания поставила на поля России, ближнего и дальнего зарубежья 2375 тракторов "Кировец", что на 18% больше, чем в 2017 году. Общая сумма выручки составила 15,3 млрд рублей, что является одним из лучших показателей за последние 25 лет", - отмечается в документе.

Большинство реализованных в 2018 году машин - сельскохозяйственные тракторы "Кировец" серии К-744Р (1832 единицы). АО "Петербургский тракторный завод" по итогам 2018 года занял 64% российского рынка сельскохозяйственных тракторов мощностью от 250 л.с. и 55% рынка Казахстана.

В 2018 году тракторы серии К-744Р мощностью 428 л.с. экспортировались в Чехию, Венгрию, Молдавию, Польшу, Узбекистан, более 110 "Кировцев" отгружено в Республику Беларусь и 115 - в Казахстан.

В планах компании на 2019 год - увеличение производства тракторов на 20%, показателя планируется достичь за счет расширения продаж на внешних рынках и увеличения доли "Кировцев" на рынке тракторов средней мощности.

АО "Петербургский тракторный завод" серийно производит 26 видов сельскохозяйственных и промышленных тракторов мощностью от 240 до 430 л.с.