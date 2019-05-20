Два двигателя для Ту-144 выставили на продажу на Avito за 20 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Два турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажной камерой (ТРДДФ) НК-144 для самолетов Ту-144 выставлены на продажу на сервисе объявлений Avito. Двигатели продает частное лицо из Казани за 20 млн рублей, следует из объявления на сайте Avito.

"Продадим два ТРДДФ от Ту-144. В хорошем состоянии. Тяга одного двигателя 17500 килограмм-силы (кгс), на полном форсаже максимальный расход 8.5 т/ч Запустить только в данный момент не получится, керосина нет, но поверьте на слово, он рабочий (наверное). Бережное хранение, теплый сухой гараж, законсервированный", - говорится в объявлении. На сайте Avito размещены фотографии двигателя. Он стоит на сдувшихся автомобильных шинах.

Продавец также рассматривает обмен двигателей на недвижимость за рубежом или на небольшой частный дом в Казани. "Один двигатель - один дом", - отмечается в объявлении.

ТАСС не удалось связаться с продавцом двигателей.

Турбореактивный двигатель НК-144 создал коллектив под руководством Николая Кузнецова на Куйбышевском моторном заводе (ныне - ПАО "Кузнецов"). Серийные экземпляры самолета также оснащались двигателями РД-36-51А разработки ОКБ-36 Петра Колесова, постройки Рыбинского моторостроительного завода (ныне - ПАО "ОДК-Сатурн").

Самолет Ту-144 был разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро А.Н.Туполева. Это первый тип сверхзвукового лайнера, который использовался в гражданской авиации. Всего с 1972 года по 1984 год было произведено 17 серийных машин, из них три проходили статические испытания, летали 14 (в том числе две - с пассажирами), одна так и не была достроена.