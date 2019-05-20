Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng

ТАСС, 20 мая. Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google. Об этом сообщил в понедельник портал Huawei Central , специализирующийся на новостях, связанных с этой китайской компанией.

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

По данным источника, близкого к Huawei, ее операционная система в предварительном порядке получила название Hongmeng. Это имя носит один из персонажей древнего китайского трактата "Чжуан-цзы", написанного в III веке до н.э. Хун Мэн является олицетворением первозданного хаоса, из которого, согласно представлениям китайской мифологии, возник мир.

Источник Huawei Central сообщил, что компания уже провела негласное испытание новой операционной системы на своих устройствах. Портал не исключил, что в конечном счете название системы может быть изменено, когда она будет официально представлена. Однако, по его данным, в настоящий момент проект по разработке и внедрению ОС носит название Hongmeng.

В минувшее воскресенье стало известно, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.

Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны Huawei. Установка и использование самой ОС доступны без каких-либо ограничений, однако, к примеру, обновления в области обеспечения безопасности могут быть установлены только для продукции компаний, сотрудничающих с Google. Также китайская компания не сможет заранее устанавливать на свои устройства программы, разработанные Google, например Google play и Gmail.