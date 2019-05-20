КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Тува может присоединиться к программе субсидирования авиаперевозок, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Это вопрос, который будем рассматривать. Здесь исторически была взлетная полоса очень плохого качества, но сейчас ее реконструкция закончилась, и аэропорт не такой плохой. Инфраструктура есть, ее надо просто насыщать с точки зрения количества рейсов", - отметил он.

По словам министра, сейчас республика пытается развивать авиаперевозки своими силами. При этом он уточнил, что министерство будет решать вопрос субсидирования.

"У нас есть субсидирование Дальнего Востока, Крыма. Очевидно, что Республика Тыва имеет на порядок меньше трафик. Ее можно было бы присоединить к этой программе", - заключил Орешкин.

Орешкина в марте назначили куратором по вопросам социально-экономического развития Тувы. Решение было принято по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросам социально-экономического развития регионов.