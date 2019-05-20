{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
Обновлено 

Глава "Белнефтехима": у Москвы и Минска нет несогласованных вопросов по поставкам нефти

Андрей Рыбаков при этом отметил, что есть некоторые нюансы технического характера
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская и российская стороны не имеют несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил в понедельник председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в Москве переговоров по нефтяной тематике.

На эту тему
Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Рыбакова, Белоруссия рассчитывает, что российская сторона увеличит объемы поставок нефти на НПЗ "Нафтан", что позволит в ближайшее время выйти на штатную загрузку предприятия.

"Понимание есть, рассчитываем на скорейшее возобновление его [НПЗ] штатной загрузки", - сказал глава ведомства.

Рыбаков напомнил, что в связи с поставками некондиционной российской нефти загрузка "Нафтана" снизилась наполовину. Глава концерна уточнил, что в подготовленной белорусской и российской сторонами дорожной карте обозначены и вопросы, касающиеся увеличения поставок сырья на НПЗ "Нафтан". "В этой дорожной карте есть четкое понимание, как в последующем обеспечить загрузку "Нафтана", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом", - сказал Рыбаков.

Также он заявил, что возобновление транзита российской нефти в Европу зависит не только и не столько от Белоруссии, сколько от сопредельных государств.

"Мы со своей стороны все технические возможности готовы задействовать и видим, как это делать. Дальше уже речь идет о сопредельных государствах [Украина, Польша] и их возможностях. Ожидаем, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзитного потока", - отмтил глава "Белнефтехима".

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияУкраинаРоссияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
Сбербанк предложил упростить доступ к городским данным для разработчиков ИИ
Среди таких данных, в частности, материалы видеонаблюдения
Читать полностью