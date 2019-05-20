Глава "Белнефтехима": у Москвы и Минска нет несогласованных вопросов по поставкам нефти

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская и российская стороны не имеют несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил в понедельник председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в Москве переговоров по нефтяной тематике.

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Рыбакова, Белоруссия рассчитывает, что российская сторона увеличит объемы поставок нефти на НПЗ "Нафтан", что позволит в ближайшее время выйти на штатную загрузку предприятия.

"Понимание есть, рассчитываем на скорейшее возобновление его [НПЗ] штатной загрузки", - сказал глава ведомства.

Рыбаков напомнил, что в связи с поставками некондиционной российской нефти загрузка "Нафтана" снизилась наполовину. Глава концерна уточнил, что в подготовленной белорусской и российской сторонами дорожной карте обозначены и вопросы, касающиеся увеличения поставок сырья на НПЗ "Нафтан". "В этой дорожной карте есть четкое понимание, как в последующем обеспечить загрузку "Нафтана", которая была определена помесячно годовым бизнес-планом", - сказал Рыбаков.

Также он заявил, что возобновление транзита российской нефти в Европу зависит не только и не столько от Белоруссии, сколько от сопредельных государств.

"Мы со своей стороны все технические возможности готовы задействовать и видим, как это делать. Дальше уже речь идет о сопредельных государствах [Украина, Польша] и их возможностях. Ожидаем, когда начнутся соответствующие мероприятия по возобновлению транзитного потока", - отмтил глава "Белнефтехима".