Правительство оценит перспективу пассажирских перевозок по ж/д Кызыл - Курагино

КЫЗЫЛ, 20 мая. /ТАСС/. Правительство России будет оценивать перспективность пассажирских перевозок по железнодорожной линии Кызыл - Курагино. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва.

"Есть важная деталь, которую мы сейчас обсуждаем - она связана с возможностью организации пассажирского движения по этой (Кызыл - Курагино) железнодорожной ветке", - отметил министр. При этом он подчеркнул, что решение еще не принято.

"Это все надо оценить, сколько это будет стоить, на каком этапе это можно сделать, насколько будет пользоваться спросом, потому что все-таки довольно протяженное - 411 километров - расстояние по этой трассе. Скорость будет в среднем точно ниже 100 км/час, а это 5-6 часов поездом. Дешевле может оказаться, например, более серьезное субсидирование авиационных перевозок", - отметил он.

Также, по словам министра, именно перспектива пассажирских перевозок может стать одним из способов привлечения в проект бюджетных средств.

"Понятно, что было бы странно, если бы дополнительная стоимость, а пассажирское движение - оно более затратное с точки зрения его организации, вот эту дополнительную стоимость было бы неправильно полностью перекладывать на инвестора, который будет заниматься экспортом грузов", - отметил он, отвечая на вопрос, будут ли привлекаться в проект строительства железной дороги бюджетные средства.

Орешкин обратил внимание на то, что изначально предполагалось строительство железной дороги для грузовых перевозок, подрядчиком которой выступает РЖД, в то время как пассажирские перевозки имеют другие требования.

"Пассажирская безопасность - она предъявляет дополнительные определенные требования по углу поворота, это связано с тем, что риск от того, что, например, пассажирский вагон упадет, и вагон с углем упадет - разница существенная", - заключил министр.

Дорога Элегест - Кызыл - Курагино должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны. В апреле РЖД подписали договор с Тувинской энергетической промышленной корпорацией "Кызыл - Курагино" на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет эти два населенных пункта. Инвестиции в проект составят около 126,6 млрд рублей, срок строительства - 4,5 года. Протяженность новой однопутной линии составит 410 километров. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 километров. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.