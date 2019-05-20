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Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в понедельник на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра).

"Данное положение предоставляет 90-дневную временную генеральную лицензию, которая частично восстанавливает режим лицензирования" в отношении Huawei, отмечается в документе.

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