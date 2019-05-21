Авиакомпания Alitalia отменила свыше 300 рейсов из-за забастовки

ТАСС, 21 мая. Итальянская авиакомпания Alitalia отменила более 300 рейсов в связи с забастовкой работников авиатранспорта, включая пилотов и бортпроводников. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

"Из-за объявленной некоторыми итальянскими профсоюзами 24-часовой забастовки работников авиасектора, которая пройдет во вторник, 21 мая, Alitalia вынуждена отменить половину своих рейсов, запланированных на этот день", - сообщается в заявлении.

Как отмечается на сайте авиакомпании, всего отменено более 300 рейсов. В основном речь идет о внутренних перелетах, а также рейсах между итальянскими и некоторыми европейскими городами. Также отменены несколько рейсов, стоявших в расписании на вечер понедельника и утро среды.

Помимо сотрудников Alitalia, в забастовке примут также участие работники нескольких небольших итальянских авиакомпаний, включая Blue Panorama.

Профсоюзы авиаотрасли требуют обеспечения более приемлемых условий работы для сотрудников коммерческого авиатранспорта. Также они выражают обеспокоенность относительно будущего Alitalia. Этот национальный авиаперевозчик, столкнувшись с финансовыми трудностями, уже два года не может найти покупателя, который смог бы далее развивать его бизнес.