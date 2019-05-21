Доля просроченных потребительских кредитов в I квартале упала до 20,2%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам свыше 30 дней в России в I квартале 2019 года сократилась на 1,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,2%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах, в настоящее время в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация.

"Однако несмотря на снижение уровня просрочки в 2018 году, объемы "плохих" долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", - отметил он.

За отчетный период самая существенная динамика сокращения доли просроченных потребкредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была отмечена в Ставропольском крае (-4,1 п.п.), в Омской (-3,5 п.п.) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-3,1 п.п.) областях и в Санкт-Петербурге (-2,7 п.п.) Единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (+3 п.п.).

Сведения в НБКИ передают более 4 тыс. кредиторов.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

В ЦБ отмечали, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.