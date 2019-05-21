"Ведомости": ФАС предлагает усилить наказание топ-менеджерам в случае картельного сговора

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым владельцы и топ-менеджеры компаний будут лишаться свободы на шесть лет в случае умышленного картельного сговора. Об этом сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на законопроект с поправками.

По информации издания, при умышленном сговоре ФАС предлагает считать отягчающим обстоятельством владение человеком более чем 50% голосов в компании, что может наказываться лишением свободы на шесть лет. В то же время ведомство предлагает снизить наказание до пяти лет для тех, кто просто выполнял указания руководства. Начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, чьи слова приводит газета, отметил, что текст законопроекта будет внесен в правительство в ближайшее время, однако он еще может измениться.

Кроме того, как пишут "Ведомости", служба предлагает внести поправки в законы о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности, которые дадут возможность ФАС изымать документы во время выездных поездок, а также получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях. "Мы иногда вынуждены отказываться даже в том случае, если нам хотят передать эти материалы", - цитирует газета Тенишева.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с Российской академией наук разработали автоматизированную систему по борьбе с картелями. По данным ведомства, в 2018 году антимонопольные органы возбудили 380 дел о нарушении статьи 11 закона о защите конкуренции (Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).

По словам Тенишева, около 85% картельных соглашений приходится на торги на электронных площадках. Больше всего подобных нарушений фиксируется в строительном комплексе, фармацевтике и сфере питания.