ЦБ Бразилии вновь ухудшил прогноз развития национальной экономики на 2019 год

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Центробанк Бразилии в понедельник в очередной раз ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год. Как следует из опубликованного на сайте ЦБ информационного бюллетеня о состоянии национальной экономики, с начала апреля этот показатель упал более чем вдвое, до отметки 1,25%.

Оценки перспектив развития экономики страны в будущем году остаются стабильными на протяжении вот уже 4-х недель и держатся на уровне 2,5%.

По прогнозам аналитиков ЦБ, инфляция по итогам года несколько усилится и составит 4,07%, что на 0,07% больше, чем предполагалось месяцем ранее. Вместе с тем, как ожидается, этот показатель в следующем году вернется к 4-процентному уровню. Рост регулируемых государством цен будет находиться на отметке 5,25% в 2019 и 4,4% в 2020 году, при положительной динамике производства в 1,47% и 3% соответственно, полагают экономисты. Неизменно стабильным в последние 15 недель продолжает оставаться прогноз по уровню ставки рефинансирования: как ожидается, до конца года она останется на прежнем уровне в 6,5%, а к окончанию 2020 года стоит ожидать ее корректировки до 7,25%.

Эксперты также несколько улучшили свои оценки перспектив торгового баланса страны на этот год. Предположительно его профицит вырастет на 500 млн долларов, до уровня 50,5 млрд долларов, в 2019 году, после чего несколько снизится по сравнению с предыдущим прогнозом до 45,5 млрд долларов в 2020 году. Что касается чистого государственного долга Бразилии, то его отношение к объему валового внутреннего продукта, согласно обновленным данным регулятора, также вырастет - до 56,1% в текущем и 58,3% в следующем году.