Основатель Huawei: временная лицензия США не имеет большого значения для компании

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Выдача Министерством торговли США 90-дневной временной генеральной лицензии китайской телекоммуникационной компании Huawei не имеет большого значения для корпорации. Как заявил во вторник основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, китайский производитель был готов справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов.

"90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов", - заявил Жэнь Чжэнфэй, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Основатель компании также отметил, что "Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании, однако это не означает, что компания не будет покупать чипы у США".

"Huawei не исключает использование американских чипов. Вместо этого мы должны расти вместе. Мы не можем быть изолированы от мира", - добавил Жэнь Чжэнфэй. "Если возникнет дефицит в поставках, у нас есть запасной вариант: половина наших чипов из США, половина - собственного производства", - подчеркнул он.

В минувшее воскресенье стало известно, что американская корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.

В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Данное положение действует с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года.

Ситуация вокруг Huawei

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Минторг принял решение внести китайскую компанию и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.