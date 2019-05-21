Минэнерго Казахстана: продление запрета на ввоз бензина из РФ связано с насыщением рынка

НУР-СУЛТАН, 21 мая. /ТАСС/. Планируемое продление запрета на ввоз бензина из России в Казахстан железнодорожным транспортом сроком на три месяца связано с увеличением производства нефтепродуктов и насыщением внутреннего рынка. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

"У нас с Россией подписан совместный протокол, что мы у них не будем покупать бензин. Но все равно, чтобы какие-то партии не проскочили, мы для этого приказом ограничиваем. Кроме того, у нас производство существенно увеличилось после модернизации трех наших нефтеперерабатывающих заводов, и уже с июня месяца мы предполагаем, что у нас будут излишки бензина для экспорта. Чтобы выполнить свои обязательства перед российской стороной, что мы не покупаем у них бензин, мы дополнительный запрет вводим", - сказал Магауов, отвечая на вопрос с чем связан планируемый запрет на ввоз бензина из РФ.

По его словам, ранее было соглашение о сотрудничестве между Россией и Казахстаном о поставке нефтепродуктов. "В рамках этого соглашения было предусмотрено, что мы можем покупать какие-то нефтепродукты у российской стороны, но при этом мы должны ограничивать свой экспорт. Недавно были внесены изменения в это соглашение совместным протоколом. Этот протокол был ратифицирован, что если мы не покупаем какие-то нефтепродукты у РФ, то мы можем эти нефтепродукты экспортировать. В дополнение к этому протоколу был подписан между двумя министерствами перечень, где мы эти продукты оговорили", - пояснил вице-министр.

В настоящее время на обсуждении в государственных органах находится приказ министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации". Документом предлагается ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина. Обсуждение приказа продлится до 30 мая.

Ранее Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из РФ железнодорожным транспортом сроком на три месяца со 2 марта 2019 года.