Предприятиям-должникам начали ограничивать подачу газа в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Поставщик природного газа в Новосибирской области - "Газпром межрегионгаз Новосибирск" начал ограничивать подачу топлива предприятиям, нарушающим условия оплаты за него, сообщили ТАСС во вторник в компании.

"Региональный поставщик газа - ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" - начал ограничивать (частично либо полностью) подачу газа всем предприятиям, систематически нарушающим договорные условия оплаты и не предпринимающим действенных мер по решению проблемы", - сообщили в компании.

По данным компании, на 1 мая 2019 года задолженность потребителей газа составила 1,47 млрд рублей. Большая часть этой суммы - более 1 млрд рублей, приходится на теплоснабжающие организации. За последний год эта сумма выросла на 28%. Компания уже ограничивала поставки газа ряду предприятий. Со вторника ограничены поставки газа в некоторые котельные, занимающиеся теплоснабжением.

Просроченная задолженность населения Новосибирской области перед поставщиком природного газа превышает 68,8 млн рублей. Компания проводит меры по уведомлению должников о необходимости погашения задолженности. "В отношении злостных неплательщиков применяются крайние меры. Так, с начала года порядка 300 злостных неплательщиков уже лишились газа за долги", - отметили в компании.

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск" является одной из 49 дочерних компаний ООО "Газпром межрегионгаз", отвечающего в системе дочерних компаний "Газпрома" за обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности. 49 региональных компаний обеспечивают газоснабжение всех категорий потребителей и ведут учет потребления газа в 67 регионах Российской Федерации.